DIETĂ. Leurda este o leguma salbatica din familia usturoiului.

DIETĂ. Aceasta planta comestibila are frunze asemanatoare cu cele de lalea, iar de la leurda putem folosi absolut totul. Din leurda putem prepara salate de primavara, dar si mancaruri. Benefica pentru organism datorita continutului bogat in vitamine si antioxidanti, leurda poate constitui un aliment esential in dietele de slabire, cat si in curele de detoxifiere.

DIETĂ. Beneficiile leurdei pentru organism: Leurda este un bun antiasmatic, este recomandata in caz de viermi intestinali, scade colesterolul, este un medicament... citeste mai mult

