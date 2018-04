Daca trebuie sa slabesti rapid, incearca aceasta dieta delicioasa care te scapa de 5 kilograme in doar 3 zile. Include doar alimente gustoase. In timpul dietei trebuie sa mananci cartofi si sa bei iart slab in grasimi. Amidonul din cartofi si acidul...

Antena 3, 13 Decembrie 2016