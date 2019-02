DIETA. Poate ca o cunosti mai mult din bucatarie decat ca ingredient secret al curelor de slabire, insa drojdia de bere are efectul de a accelera arderea grasimilor si ajuta in lupta impotriva celulitei.

DIETA. Fie ca vrei sa slabesti sau sa scapi de celulita sau chiar de acnee, drojdia de bere este cea mai buna solutie. Nutritionistii spun despre dieta cu drojdie de bere ca este lipsita de riscuri si chiar indicata pentru sanatate.

DIETA. O cura cu drojdie dureaza minimum 10 zile si maximum 30 de zile, dupa care este recomandata o saptamana de pauza. Dieta cu drojdie are al baza un principu foarte simplu: ca si atunci cand o folosesti pentru a pregati aluaturi, drojdia... citeste mai mult