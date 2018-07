Dietă. Rozmarinul este o planta aromatica cu proprietati uimitoare pentru organism. Se crede ca a inceput sa fie folosit pentru aromarea mancarurilor si in scop terapeutic cu sute de ani inaintea erei noastre. Cu timpul, rozmarinul a inceput sa fie folosit si in industria produselor cosmetice, iar de cativa ani este considerat un dusman al kilogramelor in plus.

Dietă. Ceaiul de rozmarin este bautura perfecta in dieta, intrucat topeste stratul adipos si iti confera o energie de invidiat. Ceaiul de rozmarin are o aroma delicata, insa pentru a beneficia de toate proprietatile lui este recomandat sa ai grija la modul de preparare. La o cana de apa, trebuie sa folosesti o... citeste mai mult