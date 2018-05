Căpșunile sunt indicate în diete datorită conținutului scăzut de calorii (200 de grame au doar 49 de calorii). Acestea sunt bogate în vitamina B6, vitamina C, fosfor, magneziu, potasiu, iod, acid folic și grăsimi sănătoase omega-3.

Aceste fructe pot ajuta la buna funcționare a tiroxinei – hormonul produs de glanda tiroidă, cu rol de accelerare a procesului de ardere a grăsimilor.

Dieta cu căpșuni:

Mic dejun:O salată de fructe cu mere, banane și căpșuni plus un iaurt degresat.

Gustare: Un smoothie din fructe de pădure (și căpșuni) și iaurt slab.

Prânz: 200 de grame de căpșuni și o salată din sparanghel cu piept de curcan la grătar.

Cina: Un cartof mare, copt, cu 100 g de brânză... citeste mai mult