DIETĂ. Daca vrei sa iti simplifici procesul de slabire, pune in aplicare aceste 10 reguli importante.

1. Mananca un mic dejun bogat in proteine - Iti va reduce poftele si aportul caloric de-a lungul zilei.

2. Evita bauturile cu zahar si sucurile de fructe - Contin zaharuri la care nu te gandesti.

3. Bea un pahar cu apa cu o jumatate de ora inainte de mese. Poti slabi cu pana la 44% mai mult in trei luni.

4. Consuma alimente care te ajuta sa slabesti

Continuarea AICI.

citeste mai mult

acum 27 min. in Life, Vizualizari: 14 , Sursa: Antena 3 in