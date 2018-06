Daca vrei sa slabesti 10 kilograme intr-o maniera sanatoasa, poti face cateva schimbari simple in viata si vei incepe sa vezi rezultatele rapid.

Pierderea medie in greutate este de 1 kilogram pe saptamana, intr-un mod sanatos si in care nu te infometezi. Vei slabi 10 kilograme in 10 saptamani si nu le vei mai pune la loc.

1. Renunta la zahar si amidon

Primul pas pe care trebuie sa il faci este sa reduci cantitatea de alimente consumata zilnic. Incearca sa renunti la zahar si la amidon. In momentul in care iti reduci aportul de... citeste mai mult