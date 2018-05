Dieta pe baza de ceai de menta te ajuta sa scapi rapid de kilogramele in plus. Iata in ce consta si cum sa o urmezi in cel mai eficient mod. Se consuma de cate ori va este sete, insa nu mai mult de 1 litru pe zi. Acest ceai te scapa de celulita si iti...

Antena 3, 16 August 2016