DIETA. Kilograme in plus, solduri plinute sau pur si simplu o forma fizica care nu te satisface, tocmai inainte de a pleca in concediu la mare? Nu e cazul sa te panichezi. Exista o dieta minune care in 14 zile da rezultate incredibile. DIETA. 5...

Antena 3, 26 Februarie 2019