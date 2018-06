Aceasta dieta rapida are ca ingredient principal iaurtul, aliment sanatos care ajuta digestia. Daca respecti meniul pe zile, poti slabi pana la 4 kilograme.

Aceasta este o dieta rapida, asa ca nu este recomandat sa o tii de mai multe ori pe luna, ci doar atunci cand iti doresti sa pierzi rapid kilogramele in plus.

Ziua 1

Micul dejun - iaurt sarac in grasimi cu cereale la alegere

Pranz - legume fierte cu orez si ulei de masline. Adauga mirodenii dupa gust. La desert mananca un iaurt slab cu fructe.

Cina - Fa-ti o salata dintr-un morcov, un mar si 50 de grame de sunca si un iaurt sarac in grasimi.

Continuarea AICI.

citeste mai mult