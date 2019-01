DIETA. Semințele de in fac parte din categoria ingredientelor care sunt indicate într-o cură de slăbire, deoarece conțin substanțe care stimulează arderea depozitelor de grăsimi din corp.

DIETA. Pentru a beneficia la maximum de acest efect pozitiv al semințelor de in,este indicat să le folosești sub forma unei băuturi.

Cum se prepară băutura pe bază de semințe de in

DIETA. Toarnă un litru de apă fiartă peste 3 linguri de semințe de in. Lasă compoziția să stea peste noapte,de preferat într-un termos. Dimineața,strecoară compoziția,iar lichidul obținut consumă-l pe durata zilei,de 3-4 ori câte 150 ml. Prepară-ți băutura în fiecare seară pentru a... citeste mai mult