DIETĂ. Domnul din imaginea de mai sus se numeste ChuanDo Tan si este un fotograf din Singapore. Nascut la 5 martie 1967, ChuanDo Tan va implini in curand 52 de ani. Cu toate acestea, multi barbate de 20 de ani l-ar invidia.

Care este secretul sau? Veti afla in continuare!

DIETĂ. ChuanDo Tan a lucrat ca model in anii ’80 si chiar si-a croit o cariera muzicala prin anii ’90. Pentru ca nu s-a bucurat de prea mare success, ChuanDo s-a dedicat unei alte pasiuni: fotografia. Intreaga nebunie a inceput cand, pe contul sau de Instagram, nu a mai... citeste mai mult