DIETĂ. Cu o abundenta de vitamine si minerale ce alcatuiesc acest amestec, dar si de acizi grasi si fibre, vei reusi sa scapi de 7 kilograme in 21 de zile fara sa renunti la mancarurile preferate.

DIETĂ. In randurile de mai jos probabil veti descoperi secretele celei mai simple metode de arderea a grasimilor si ce este si mai interesant, este ca aceste 2 ingrediente sunt ieftine si la indemana oricui. Este posibil sa le ai deja in casa si sa nu iti dai seama de eficienta lor!

DIETĂ. Pentru a-ti pregati preparatul vei avea nevoie de:

3 linguri de seminte de in

1... citeste mai mult