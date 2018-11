DIETĂ. Oamenii obisnuiti, cum sunt si eu, ne incepem de obicei ziua cu o ceasca de cafea fierbinte. Eu una asa faceam de obicei, asta pana cand am descoperit o reteta care mi-a schimbat in totalitate conceptiile. Ati auzit de zeama de lamaie fiarta?

DIETĂ. Afla ca urmand 30 de zile acest remediu eu am slabit 10 kilgrame fara sa-mi schimb alimentatia.

DIETĂ. Aceasta bautura se consuma pe stomacul gol. Din cate m-am documentat, aceasta bautura elimina bacteriile si parazitii, detoxifica si confera... citeste mai mult