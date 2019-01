Dietă. Buna, sunt Karina, am 26 de ani si am o (po)veste pentru toti cei care viseaza sa-si remodeleze corpul, dar sunt neincrezatori – SE POATE! Insa doar daca VREI cu adevarat si nu te dai batut de la primul obstacol aparut in cale. Dietă. Ma...

Antena 3, 27 Iulie 2018