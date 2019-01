Dieta Adelei Popescu. Adela Popescu a reușit să slăbească 10 kilograme în numai o lună după ce a născut. Altfel spus, Adela Popescu a reușit să scape de o bună parte din kilogramele acumulate în sarcină într-un timp mult mai scurt decât după prima naștere, iar dieta pare să fie fost aceeași.

Dieta Adelei Popescu. „Toţi oamenii m-au sfătuit să nu fac efort prea mare atâta timp cât alăptez, pentru că există riscul să pierd lactaţia, ceea ce nu îmi doresc. Am dat jos, totuşi, câteva kilograme, pe bază de oboseală. În două luni şi jumate am slăbit 11 kilograme fără să fac nimic special, nu am ţinut nici dieta şi nu am făcut nici sport”, a... citeste mai mult

acum 27 min. in Life, Vizualizari: 10 , Sursa: Antena 3 in