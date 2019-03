Pe langa faptul ca iti mentin creierul sanatos si combat infectiile urinare, afinele au si un efect senzational asupra siluetei. Mai exact, topesc toate grasimile pe care le prind in cale, in special pe cele de pe abdomen.

In plus, daca vrei sa scapi de celulita nesuferita, tot afinele se dovedesc a fi o solutie eficienta.

DIETĂ. Si pentru ca traim in epoca vitezei, cu siguranta vrei sa vezi rezultate rapide. Pentru aceasta, iti recomandam sucul de afine.

DIETĂ Sucul de afine nu pierde nicio vitamina si niciun ingredient activ din boabe, insa este asimilat mult mai repede in organism. Asa apar si... citeste mai mult