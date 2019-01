DIETĂ. Singurul regim de slabire aprobat de toti nutritionistii consta in alimente sanatoase din toate grupele. Tu trebuie doar sa scazi caloriile zilnice.

1. Nu manca mare parte din ratia zilnica de calorii la o singura masa, pentru ca astfel ai cele mai mari riscuri sa depui. E indicat sa mananci putin la fiecare 3 ore. In felul acesta, organismul produce energie si nu rezerve de grasime.

2. Infometarea pe parcursul zilei duce la ingrasare. Senzatia de foame va fi atat de intensa, incat vei manca o data mai mult decat ai avea nevoie in decursul a 12 ore. Din pacate, o sa se intample in cursul serii!

DIETĂ. 3.... citeste mai mult

