DIETĂ. Suzy Wengel, un dietetician danez, crede că are răspunsul pentru pierderea în greutate și o alimentația sănătoasă. ea detaliază un plan alimentar, pe care l-a numit ca fiind „cea mai simplă dietă din lume”.

DIETĂ. Conform dietei, fiecare masă ar trebui să fie formată din patru mâini de mâncare: o mană de proteine, una dintre carbohidrați și două de legume, plus o linguriță de grăsime. Dieta nu are restricții calorice, iar porțiile nu trebuie cântărite.

DIETĂ. „Am cântărit aproximativ 100 de kilograme după ce am... citeste mai mult