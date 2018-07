Dietă. A reușit să slăbească 54 de kilograme cu regimul disociat pe care ăl recomandă celor care doresc să slăbească rapid.

Dietă. „Am ales dieta disociata pe zile, dar tinand cont in special de toate cele citite in cartile lui Montignac. Asa am slabit in 5 luni 15 kg. Eram destul de multumita avand in vedere tratamentul pe care il urmam si faptul ca din cauza acestuia imi era foarte greu sa slabesc. Dar nu am renuntat, ba din contra, m-am ambitionat mai mult si am continuat. Tineam 2 luni regim disociat, apoi luam o pauza in care mancam sanatos. Uneori simteam ca nu mai pot, credeam ca nu voi reusi niciodata sa mai ajung... citeste mai mult