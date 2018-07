Dietă. Ca să începi o dietă ai nevoie de multă voință și ambiție, dar când rezultatele se văd, motivația este și mai mare.

Dietă. „Buna, ma numesc Anamaria Cardos si am 26 de ani. Vreau sa va povestesc experienta mea in ceea ce priveste slabitul. Am pierdut aproximativ 40 de kg si am inceput aceasta schimbare in 2011, cand aveam 21 de ani.

Dietă. Am fost mereu plinuta, ajungand in adolescenta sa fiu obeza, asta pentru ca mancam foarte mult. Lipsa masurii duce la situatii ca a mea. Totusi, desi eram grasa, nu eram marginalizata iar viata mea... citeste mai mult

