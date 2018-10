DIETĂ. Sa mananci sanatos in zilele noastre poate fi o adevarata provocare: chimicale, organisme modificate genetic, alimente crescute in conditii improprii etc. Desi aparent pot fi incluse pe lista alimentelor sanatoase, unele produse iti pot face mai mult rau decat bine.

DIETĂ. Iata 10 alimente pe care nutritionistii refuza sa le manance.

DIETĂ. 1. Oua de la gaini de crescatorie

Sunt ouale de la gainile tinute in custi, in spatii mult prea mici ca sa aiba libertate de miscare. Gainile sunt, in general, speriate si au tulburari in aparatul osos.

Alternativa: oua de la gaini de tara cu certificate ca organice.

DIETĂ. 2. Cereale procesate

Unele cereale pot fi procesate, cu un index... citeste mai mult