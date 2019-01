Altădată raiul motorizărilor diesel, piața franceză a confirmat în 2018 trendul acut descendent pe care se situează acest tip de motorizări la nivel european. Dacă aproape 3 din 4 mașini vândute în Franța în 2012 erau (cotă de piață de vârf 73%), anul 2018 a dus cota de piață a acestei tehnologii la sub 40% pentru prima oară în ultimii 20 de ani. Prăbușirea vânzărilor diesel în Franța este foarte vizibilă atunci când analiza este făcută an cu an: dacă în 2016 dieselul aduna 52% din vânzările franceze, tehnologia diesel a scăzut sub 50% în 2017 (47.3%), iar în 2018 a... citeste mai mult

acum 12 min. in Auto, Vizualizari: 7 , Sursa: Automarket in