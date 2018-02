In perioada 7-13 martie, sunt disponibile la nivel national aproape 8.000 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Capitala si in judetele Cluj, Iasi, Prahova, Arad, Vaslui, Timis si Calarasi, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de...

Econtext, 7 Martie 2013