Duminica, 08 Aprilie, 19:55

Diego Simeone a rămas cu un gust amar după egalul cu Real Madrid, scor 1-1, și spune că va face tot posibilul pentru ca Griezmann și Oblak să rămână la Atletico.

"Voiam să câştigăm pentru a rămâne aproape de Barcelona. Ăsta este obiectivul nostru şi nu renunţăm la visul nostru. A fost un meci important.Au fost momente în care am suferit. Trebuie să te aştepţi la asta când joci împotriva unei echipe ca Real Madrid. Am trecut bine peste acele clipe, am egalat şi aveam şansa să câştigăm. Rămânem cu un gust amar după... citeste mai mult

