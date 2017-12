Atacantul Diego Costa a fost prezentat la Atletico Madrid, duminică, în Ajunul Anului Nou, eveniment cu prilejul căruia a mărturisit că aşteaptă cu nerăbdare să revină pe teren. În acest sezon, internaţionalul spaniol nu a jucat niciun meci.

"Aştept de mult timp acest moment. Acum vreau să îmi recapăt forma şi să revin cât mai repede pe teren, pentru că am obosit să mă antrenez. Am suferit mult pentru că nu am putut juca. Chiar dacă am fost eliminaţi din Liga Campionilor, vom lupta pentru trofeele rămase în joc", a declarat Diego Costa.

Cât despre perioada petrecută la Chelsea: "Acolo am învăţat limba engleză",... citeste mai mult