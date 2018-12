Chiar dacă a spus că Sergiu Popovici e ca şi plecat de la echipă, Mircea Rednic a decis să-i mai acorde o şansă fundaşului lateral. "Puriul" a dezvăluit că jucătorul i-a cerut încă o şansă pentru a demonstra că merită să îmbrace tricoul alb-roşu.

"Penedo, Nistor şi Corbu sunt accidentaţi. Am spus clar la conferinţa de presă. Popovici e singurul dintre cei cu care am avut o discuţie, care m-a rugat să-i mai dau o şansă. Nici Olteanu nu dă o mare siguranţă, a şi făcut greşeli. Am zis . I-am mai dat o şansă. Nu pot spune că a jucat mai bine sau mai rău azi faţă de cum evoluase în restul sezonului. Ăsta e Popoviciu", a spus Mircea... citeste mai mult