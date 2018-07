Emoţionat peste măsură, selecţionerul Franţei a declarat, imediat după victoria cu naţionala Croaţiei, 4-2, că trofeul mondial a fost câştigat de jucătorii săi şi că ei sunt cei care au contat pe teren.

"E ceva miraculos. Am o generaţie în care am un campion mondial la 19 ani. N-am făcut un meci extraordinar azi, dar, chiar şi aşa, am reuşit să înscriem mult. Sunt super, super fericit. N-a fost mereu simplu, dar şi în momentele grele am continuat să muncim", au fost primele cuvinte ale lui Didier Deschams după victoria mondială, care şi-a lăudat... citeste mai mult

