Ion Tiriac este singurul roman prezent in topul Forbes 2016, situandu-se pe lista miliardarilor planetei pe locul 1694, o crestere de 47 de pozitii in comparatie cu 2015, scrie adevarul.ro. Forbes estimeaza ca din 2015 pana in 2016 averea lui Ion...

Buna ziua Iasi, 26 Ianuarie 2017