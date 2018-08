Nicolae Dică, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Rudar Velenje, jocul retur din turul II preliminar al Ligii Europa, şi a anunţat ce i-a transmis patronul Gigi Becali. Partida va avea loc joi, de la ora 21:30, în format live blog pe www.prosport.ro, iar roş-albaştrii au avantajul scorului din manşa tur, 2-0.

"E o partidă importantă, chiar dacă am reuşit să câştigăm cu 2-0 în tur. Consider că ne aşteaptă o partidă grea, trebuie să fim concentraţi şi să ne calificăm. Am mai trăit momente ca jucător în care am câştigat cu 4-2 în deplasare, iar apoi am fost... citeste mai mult