Craiova a răpus FCSB după o pauză de 16 ani, dar Nicolae Dică rămâne calm. Antrenorul FCSB-ului acuză numărul mare de jucători accidentaţi, spunând că va avea probleme la meciul cu Voluntari, mai ales că Nedelcu şi Morais vor fi suspendaţi. Craiova a fost condusă cu 1-0, dar a revenit şi s-a impus cu 2-1, după golurile marcate de Koljic şi Fedele după pauză.

"Am început jocul foarte bine, am marcat, ne-am creat ocazii să facem 2-0, în apărare am stat bine. Şi repriza a doua am început-o bine, am avut două ocazii prin... citeste mai mult