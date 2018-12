Joi, 25 Mai, 15:17 Nicolae Dică, viitorul antrenor al celor de la FCSB, a vorbit despre obiectivele pe care le are pe banca echipei roș-albastre. "Am contract valabil un an. Este normal ca atunci când echipa nu-și îndeplinește obiectivele,...

Gazeta Sporturilor, 25 Mai 2017