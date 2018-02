Antrenorul FCSB, Nicolae Dică, recunoaşte că elevii săi au evoluat sub aşteptări în prima jumătate a derby-ului, dar e mulţumit că elevii săi au înscris.

"Îmi doream să câştigăm mai ales că jucam pe teren propriu, dar am arătat că nu aveam nicio şansă aşa cum am jucat în prima repriză. Am suferit mult în prima parte, în zona mijlocaşilor centrali, nu am avut posesie...în schimb în partea secundă am reuşit să marcăm.

Am egalat, s-a terminat 1-1, nu mai contează dacă a fost sau nu penalty. Mă bucură că am avut reacţie şi că am făcut o repriză în care... citeste mai mult