Joi, 18 Ianuarie, 19:15

Nicolae Dică a fost foarte dezamăgit de prestația elevilor săi din primul meci amical împotriva ucrainenilor de la Olimpik Donețk, scor 1-2.

"Nu sunt deloc mulțumit de acest meci amical, știam că o să fim obosiți, că nu o să avem prospețime. Am avut antrenamente foarte grele, dar voiam să facem mai multe pe faza ofensivă, am făcut greșeli mari și pe faza devensivă, la fel ca și în campionat. Am pierdut două mingi pe construcția noastră și-am luat două goluri pe greșelile noastre. Trebuie să remediem aceste... citeste mai mult