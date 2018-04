„A fost o partidă foarte bună făcută de noi, sunt mulţumit. Am pus presiune constant pe adversar, ne-am creat ocazii, am marcat. M-a mulţumit atitudinea băieţilor, unitatea şi de când am venit, am spus că doar aşa putem căştiga. Eu consider că CS Universitatea Craiova este în continuare în lupta pentru câştigarea campionatului. Şi ei şi Viitorul. Mă bucur că a fost multă lume la meci, fanii ne ajută foarte mult“, a declarat Dică.

FCSB a învins, luni, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-0 (1-0), pe CSU Craiova, în ultimul meci al etapei a IV-a a play-off-ului Ligii I. În urma... citeste mai mult

azi, 00:17 in Sport, Vizualizari: 34 , Sursa: Adevarul in