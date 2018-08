Mihai Bălaşa a fost pus sub presiune de Gigi Becali după ce s-a anunţat că Jubal Rocha Mendes Júnior va semna cu FCSB. Finanţatorul l-a atacat pe fundaşul central român, iar imediat, pentru a nu scăpa situaţia de sub control, Nicolae Dică a intervenit şi a purtat o discuţie cu fotbalistul său.

FCSB se pregăteşte de manşa tur a întâlnirii din turul trei preliminar al Ligii Europa, cu Hajduk Split, iar Dică a dorit să se asigure că Bălaşa e în apele sale la meciul din Croaţia: "Am avut o discuţie chiar azi, i-am explicat ce îmi doresc de la el. E un jucător care ne-a ajutat anul trecut. El nu trebuie să... citeste mai mult