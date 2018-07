Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa a pierdut 2 puncte în meciul cu Dinamo pentru că jucătorii nu au fost concentraţi la o fază fixă în minutul 90.

„Am început foarte bine, am reuşit să marcăm, am avut ocazii şi o posesie bună. Din păcate, în ultimele minute am primit un gol la o fază fixă, aşa cum am avut probleme şi etapa trecută, cu Astra... Am muncit, am avut atitudine, dar am suferit la aceste faze fixe. Am pierdut 2 puncte din cele 3 puse în joc pentru că nu am fost concentraţi la o fază fixă... citeste mai mult

azi, 14:47 in Sport, Vizualizari: 59 , Sursa: Azi in