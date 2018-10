Problemele din compartimentul defensiv îl fac pe Dică să îşi dorească o mutare imposibilă. Din dorinţa de a rezolva situaţia, antrenorul FCSB-ului l-ar vrea pe fostul său coleg Mirel Rădoi, actualul selecţioner al naţionalei U21. Dică are la dispoziţie doi fundaşi apţi, unul central şi unul dreapta. Până în pauza de iarnă este nevoit să se descurce cu ce are şi să recurgă la improvizaţii.

