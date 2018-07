Antrenorul celor de la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, Nicolae Dică, a anunţat că e obişnuit cu presiunea pusă de Gigi Becali şi e conştient că dacă nu are rezultatele aşteptate paote pleca chiar după primele meciuri din campionatul intern.

"Şi anul acesta e la fel, sunt favorit să fiu demis din primele etape, nu e nicio problemă, sunt obişnuit de când am venit la Steaua. E o clauză în contract, dacă mă demite clubul îmi plăteşte o sumă de bani. Nu e o sumă mică, nici mare, e OK. Pentru mine nu e problema de bani, am pus-o chiar şi în Liga a III-a. Scaunul mi-l asigur dacă am rezultate, dacă nu... La... citeste mai mult

