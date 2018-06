Fostul atacant al clubului roş-albastru, Jean Vlădoiu, l-a criticat pe antrenorul Nicolae Dică pentru că nu a mizat mai mult pe serviciile lui Constantin Budescu.

"Am văzut ce poate să facă Budescu. Eu pe Budescu nu l-aş scoate nici dacă îmi vine de la discotecă la 12 noaptea. În două faze, Budescu îţi poate rezolva un meci. Au fost momente în care a câştigat meciuri de unul singur. Nu am înţeles momentele în care a fost schimbat la pauză. Apoi ai pretenţii ca el să dea totul pentru tine. Nu am înţeles asta cu Budescu. E un jucător care, în ciuda a ceea ce face,... citeste mai mult