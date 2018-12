Nicolae Dică (38 de ani) a fost înlocuit cu Mihai Teja (40 de ani) la FCSB, după ce a plecat pe uşa din dos de la vicecampioana României. Fostul antrenor al roş-albaştrilor scos, recent, la iveală un episod în care a încercat să-l ajute pe succesorul său de pe banca formaţiei patronate de Gigi Becali. "Dicanio" a spus că îi va acorda tot sprijinul lui Teja, dacă va fi căutat de acesta.

"Dacă mă va suna, îi voi răspunde cu cea mai mare plăcere, am o relaţie OK cu Mihai, chiar am vrut, când nu avea echipă, să-l ajut să meargă la FC Argeş, a fost aproape să meargă la FC Argeş, îi urez multă baftă, sper să reuşească, dar are oamenii acolo din club care îi... citeste mai mult

