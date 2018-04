Marti, 10 Aprilie, 21:24

Nicolae Dică, tehnicianul lui FCSB, a explicat ce l-a determinat să-l folosească mai mult pe Denis Alibec în detrimentul lui Gnohere la ultimele meciuri din Liga 1.

"Am ținut cont de faptul că Bizonul a fost suspendat în primele meciuri din 2018. Gnohere are o accidentare care îl deranjează, a avut o perioadă în care nu s-a antrenat deloc cu echipa. Am considerat că Denis e pe un drum bun, dar asta nu înseamnă că Gnohere nu va juca mai mult. Ne-a ajutat foarte mult și merită multe șanse în continuare.

