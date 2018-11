Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat că atacantul Harlem Gnohere nu merita să fie eliminat în derby-ul cu Dinamo, precizând că formaţia sa putea să câştige dacă rămânea în 11 jucători.

„A fost o partidă echilibrată în prima repriză când atât noi, cât şi cei de la Dinamo, ne-am creat câteva oportunităţi de a marca. Am făcut însă acea greşeală de la penalty-ul primit de Dinamo. În repriza a doua am intrat cu încredere şi am egalat, credeam că putem câştiga jocul, dar a venit acel cartonaş roşu şi am fost nevoiţi să schimbăm. Cred că dacă rămâneam în 11 jucători puteam... citeste mai mult

