FCSB se apropie la trei puncte de liderul CFR Cluj după etapa a 19-a. Campioana a făcut doar 2-2 acasă cu Gaz Metan, în timp ce echipa antrenată de Dică a învins la Piteşti, cu 2-0, pe Viitorul. Vicecampioana a făcut un meci mult mai bun decât adversara şi, cu excepţia minutelor din start, a controlat partida şi a învins fără probleme.

La finalul partidei, Nicolae Dică s-a arătat mulţumit de modul în care elevii săi au respectat planul tactic. "Era important să câştigăm. Prima repriză a fost una echilibrată, dar şi atunci am condus jocul în multe momente. În schimb, în a doua repriză am dominat total, am avut 6-7 ocazii de a marca. Am demonstrat că suntem o...