Luni, 07 Mai, 22:57

Nicolae Dică și-a desființat jucătorii după înfrângerea de la Iași, scor 0-1. Antrenorul FCSB-ului e de părere că echipa sa nu va câștiga niciun meci până la finalul sezonului dacă va juca așa cum a făcut-o în această seară.

"Nu e jucat titlul, dar dacă arătăm cum am arătat azi nu avem nicio șansă. Nu vom mai câștiga niciun joc până la final. Nu e posibil să ne prezentăm așa. Nu am înțeles de ce, nu mai e nevoie de nicio motivație în asemenea meciuri.

E important să fii caracter și să dai totul în asemenea meciuri. Am arătat foarte rău. S-au... citeste mai mult

