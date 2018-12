Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat că a avut o ofertă din străinătate, dar a refuzat-o pentru că are ambiţia de a câştiga un titlu cu gruparea roş-albastră.

„Voi credeţi că nu am şi eu oferte? Şi că sunt chiar aşa slab cum spun unii? Uite că mai sunt şi oameni care mă apreciază. Am avut oferte. Şi nu doar din ţară, ci chiar din străinătate. M-a determinat să refuza oferta de afară ambiţia şi dorinţa pe care o am de a câştiga un campionat cu FCSB. Patronul a aflat mai târziu despre oferta de afară, pentru că atunci când a venit am discutat doar cu Mihai Stoica”, a spus el.... citeste mai mult

