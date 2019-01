După plecarea de la FCSB, unde a fost înlocuit cu Mihai Teja, fostul antrenor al celor de la Gaz Metan, Nicolae Dică a vorbit public despre conflictul pe care l-a avut cu Denis Alibec (28 de ani).

Piteşteanul a dezvăluit că îl ştia foarte bine pe actualul atacant al Astrei, transferat pentru 1,4 milioane de euro de la vicecampioana României: "Eu am avut mare încredere în Alibec, pentru că îl ştiam foarte bine de când am venit. Primul jucător cu care am avut o discuţie înainte să începem noi pregătirea a fost Denis Alibec. Am văzut că s-a comentat foarte mult că antrenorul (n.r. - l-a stricat). Păi, Denis Alibec a jucat, nu antrenorul nu l-a lăsat... citeste mai mult

acum 29 min. in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Pro Sport in