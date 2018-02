Sambata, 03 Februarie, 22:47

Nicolae Dică s-a arătat îngrijorat de defensiva echipei sale, deși FCSB s-a impus la Mediaș, scor 2-1, după golurile lui Budescu și Alibec.

"Sunt mulțumit de rezultat, dar jocul nu m-a mulțumit. Am suferit foarte mult în această seară. Cei de la Mediaș au adus jucători buni. Am avut probleme la începutul primei reprize și pe finalul meciului când cei de la Mediaș și-au creat câteva ocazii de a marca. N-am reușit să câștigăm duelurile aeriene, am avut și probleme la fazele fixe. Pentru a câștiga campionatul trebuie să dăm mult mai mult. Îmi... citeste mai mult