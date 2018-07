Nicolae Dică a susţinut, la finalul înfrângerii cu Astra, scor 1-0, că echipa sa a făcut o partidă slabă şi a lăsat de înţeles că mai are nevoie de un atacant.

"Nu a mers nimic, am început bine, ne-am creat ocazii mari de a marca, dar parcă apoi s-a prăbuşit totul. Nu am reuşit să cincretizăm ocaziile pe care le-am avut. Pressing am făcut pe rând, în mare parte am făcut o partidă slabă. Am avut probleme la fazele fixe, acum se pare că avem din nou. Din păcate, nu reuşim să ne concntrăm la fazele fixe. Şi la CM s-a văzut că se câştigă meciurile cu fazele fixe", a declarat antrenorul FCSB, la Look... citeste mai mult