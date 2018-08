Nicolae Dică a dus-o pe FCSB pe prima poziţie în Liga I, după victoria categorică în faţa Viitorului. Tehnicianul a folosit o

echipă-experiment, care, după eliminarea lui Ghiţă, din minutul 5, a dominat clar meciul, lucru evidenţiat şi de antrenor.

„Meciul ni l-am făcut noi ușor. Am început foarte bine, ne-am creat două ocazii mari de a marca. Apoi Coman a scăpat

singur cu portarul și a fost acel roșu. Dar partida noi am știut să ne-o facem ușoară. Lucrul pozitiv e că am schimbat 10

jucători, iar băieții au fost extrem de concentrați, nu s-au gândit la Rapid Viena. Sunt bucuros că... citeste mai mult

